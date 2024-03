Nio Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Anlegerdiskussionen über Nio in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Stimmungen rund um den Titel derzeit mehrheitlich negativ sind. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was dazu führt, dass das Unternehmen von unserer Redaktion als "Schlecht" eingestuft wird. Die Aktie von Nio wird daher bezogen auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet.

Ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Sinne hat die Aktie von Nio in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was insgesamt zu einer Bewertung von "Gut" für Nio führt.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik zeigt sich, dass Nio derzeit niedrigere Dividenden ausschüttet als der Branchendurchschnitt der Automobilindustrie. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird Nio derzeit als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes liegt bei 65,72 HKD, während der Kurs der Aktie (49 HKD) um -25,44 Prozent über diesem Trendsignal liegt. In den vergangenen 50 Tagen ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 49,95 HKD, was einer Abweichung von -1,9 Prozent entspricht. Zusammenfassend entspricht dies einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie.