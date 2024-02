Nio Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die technische Analyse der Nio-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 66,79 HKD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 47,45 HKD, was einen Unterschied von -28,96 Prozent bedeutet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (55,05 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-13,81 Prozent). Aufgrund dieser Werte erhält die Nio-Aktie ein "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Für Anleger ist es wichtig zu wissen, dass die Diskussionen und Interaktionen rund um die Nio-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv waren. An 11 Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentimentsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nio-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 34, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 63,78 liegt. Demnach erhält die Aktie auf der Basis des RSI insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Nio derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Automobilindustrie. Dieser Unterschied von 5,13 Prozentpunkten (0 % gegenüber 5,13 %) führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht".