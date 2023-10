Nio-Aktie: Comeback-Versuch!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nio klettert langsam mühsam wieder aufwärts. Der Titel hat am Donnerstag immerhin einen Aufschlag im Umfang von fast 2 % geschafft. Das ist noch kein Durchbruch, aber eine Bestätigung dessen, was sich in den vergangenen Tagen bereits andeutete.

Nio: Die bessere Verfassung

Nio hat dabei zwar in den vergangenen Tagen mehrfach hintereinander ein Minus erzeugt, das fiel allerdings noch vergleichsweise bescheiden aus. Die Stimmung vor rund 10 Tagen war schlechter. Seinerzeit verlor der Titel an einem einzigen Tag – 18%. Das wirkt noch bis heute nach, denn das Comeback nach oben gelingt derzeit nur langsamer.

Nio hat dabei die Kursrückgänge verzeichnen müssen, weil der Konzern eine Wandelanleihe im Volumen von 1 Mrd. Dollar emittiert hat. Das haben die Märkte dem Unternehmen nicht nachsehen können, weil die Investoren in die...