Nio-Aktie: Die Bullen schwimmen sich frei!

Die Aktie des chinesischen E-Auto-Startup-Unternehmens Nio hat in der vergangenen Woche einen Turnaround hingelegt. Zum Wochenauftakt am Dienstag (am Montag blieb die Wall Street wegen des Labor Day geschlossen) tendierte das Papier noch tiefer, doch der Mittwoch brachte die Wende nach oben. Charttechnisch gesehen an einer ganz entscheidenden Stelle. Eröffnet wurde der Mittwochshandel mit Kursen von 16,54 Dollar (Gap down)… Hier weiterlesen