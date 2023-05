Nio-Aktie: Besorgniserregende Entwicklungen?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Der Kurs der Nio-Aktie fiel auf ein neues Jahres- und Zwölfmonatstief, erholte sich jedoch in den letzten beiden Tagen um fast 10 Prozent. Die Gründe dafür sind unklar, aber es könnte eine technische Gegenreaktion sein. In Anbetracht der sehr schwachen Absatzzahlen von nur rund 6.700 verkauften Fahrzeugen im April (36% weniger als im März) und insgesamt nur 31.000 Fahrzeugen im ersten Quartal liegt die Wende für Nio in einer Produktoffensive begründet, mit dem Ziel bis zum Jahr 2023 insgesamt 250.000 Autos zu verkaufen.

Die neue Limousine EC7 sowie die Neuauflage des SUV-Flaggschiffs ES8 sollen hierbei helfen, doch BYD war in den ersten Monaten des Jahres erfolgreicher beim Verkauf seiner Elektrofahrzeuge als Nio – weshalb das Unternehmen unter großem Druck steht, bald Erfolge zu verbuchen, um nicht auch noch den Anschluss...