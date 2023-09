Nio-Aktie: Beeindruckender Zwischenspurt!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Nio musste an der Börse am Dienstag einen Abschlag von annähernd -2,5 % in Kauf nehmen. Dennoch konnte sich die chinesische Aktie über einer signifikanten Marke – 10 Euro halten. Ohne neue Informationen hat sich das Bild in den letzten Tagen leicht verbessert, hauptsächlich durch eine positive Analystenmeinung zur Kursentwicklung.

Nio: Unbeirrt von der China-Frage

Die Besorgnis über Unternehmen und Aktien aus China scheint an den Märkten langsam nachzulassen. Auch BYD, ein Wettbewerber des Unternehmens, wurde an der Börse in den letzten Tagen positiver bewertet. Nun muss diese gute Stimmung auch am Markt bestätigt werden.

Auf dem aktuellen Niveau zeigen Analysten mehr Optimismus als die Märkte selbst. Nio ist mit einem stattlichen Kursziel versehen.

Laut Daten von Marketscreener besteht Einigkeit darin, dass das mittlere...