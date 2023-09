Nio-Aktie: Ausverkauf?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Bernd Wünsche (Gurupress.de)

Nio wird wieder schwächer – und dies sogar deutlich. Die Chinesen mussten gleich zu Beginn der neuen Handelswoche mit dem Minus von annähernd – 2 % eine weitere Schlappe hinnehmen. Schon in den Tagen zuvor, etwa am Freitag und vor allem am Donnerstag der vergangenen Woche war es für die Aktie von Nio deutlich abwärts gegangen. Die Chance auf eine klare Erholung schwächt sich etwas ab.

Nio war zuletzt am vergangen Dienstag erheblich unter Druck geraten. Die Kurse sind mit dem Abschlag von -18% noch einmal deutlich schwächer geworden als ohnehin im langfristigen Abwärtstrend. Grund war die Emission einer Wandelanleihe, so steht zu vermuten. Diese gibt Investoren in einigen Jahren- 2029 und 2030 – jeweils das Recht, die Anleihe in Aktien umzutauschen. Das schwächt den Aktienbestand an alten Titeln – so heißt es. Allerdings ist...