Nio Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezieht. Der RSI der Nio liegt bei 78,12, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57 und deutet auf eine neutrale Situation hin, die als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Nio-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Die Stimmung der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Intensität der Diskussionen blieb hingegen unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Damit erhält die Nio-Aktie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nio-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 68,26 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 47,9 HKD liegt, was einer Abweichung von -29,83 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung von -19,24 Prozent und führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält die Nio-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen ergab, dass diese überwiegend negativ waren und dass in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Schlecht". Insgesamt wird die Nio hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.