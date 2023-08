Nio-Aktie: Ein Anstieg von 32 %!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Nio musste in jüngster Vergangenheit deutliche Verluste an den Börsen hinnehmen. Doch es zeichnet sich eine Trendwende ab – am Dienstag konnte die Aktie um 0,4 % zulegen. Trotz dieses Anstiegs hinterlässt der aktuelle Kursverlauf einen bitteren Nachgeschmack, da Nio nach einem vorherigen Aufschwung nun ein Minus von über 14% innerhalb einer Woche verzeichnen musste.

Gute Neuigkeiten aus China – profitiert auch Nio davon?

Positiv zu bewerten sind zudem aktuelle Nachrichten aus China. Die Absatzzahlen für NEV (Fahrzeuge mit alternativem Antrieb) konnten im Juli um beeindruckende 32% steigen, so teilt die China Passenger Car Association mit. Dennoch gab es im Vergleich zum Vormonat Juni 2023 einen Rückgang von -3,6%. Diese Information ist jedoch im Gesamtkontext eher marginal.

In der Zeit von Januar bis Ende Juli wurden...