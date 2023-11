Nio-Aktie: Achtung!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Börsentafeln zeigen in den ersten Stunden für die chinesische Aktie von Nio einen Aufschlag: Es soll teils um 0,,3 % nach oben gehen. Ist das schon ein positives Signal? Wohl nicht. Denn was die Kurse nicht zeigen: Der Handel ist extrem dürftig. Die Kurse werden also teils nur angezeigt, auch wenn kein Interesse am Handel besteht. Die Zahlen von der Börse München dazu:

Die Aktie ist in den ersten Morgenstunden gleich überhaupt nicht gehandelt worden. Die Notierungen sind dabei am Freitag zwar um über -7 % abgewertet worden, allerdings bezog sich auch hier die Aussagen über den Kurs auf genau 667 gehandelte Stücke. Das ist ein Nichts, denn: Der Titel hat ein Marktvolumen von mehr als 12 Milliarden Euro. Da sind wenige Stücke, die gehandelt werden, nicht aussagekräftig. Der wahre Wert von Nio offenbart sich ggf. erst beim...