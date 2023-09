Nio-Aktie: Absoluter Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nio hat am Freitag keine große Bewegung mehr vollzogen. Dennoch ist das Unternehmen ausgesprochen wahnsinnig aus der vergangenen Woche gekommen. Die Notierungen verloren gleich – 17,6 %. Ist das zu viel?

Nio: Das ist sehr viel – denn die Aktie hat vor allem wegen einer Finanzierungsform verloren

Nio: Dies ist ein Signal an die Märkte: Eventuell gibt es wieder Chancen!

Nio: Die Analysten jedenfalls sind sehr zufrieden

Nio: So hatte der Markt nicht gewettet

Nio hat vor allem deshalb Probleme gehabt, da das Unternehmen eine Wandelanleihe herausgegeben hat. Die erlaubt den späteren Umtausch in die Aktien des Unternehmens, was wiederum mit der Herausgabe von Aktien verbunden sein wird. Dies würde alte Aktien enorm abwerten, so die Sorge der Altaktionäre. Allerdings sind die Notierungen von Nio noch einmal deutlich stärker...