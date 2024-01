Nio-Aktie: 5,62 Euro!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Nio hat am Freitag an den Börsen einen kleinen Gewinn produzieren können. Es ging am Ende um mehr als 0,6 % aufwärts. Das wird noch nicht ganz reichen, um die Stimmung zu drehen. Nun hängt vieles daran, wie sich die Stimmung rund um die Wirtschaft in China entwickelt. Analysten sind ausgesprochen zuversichtlich: Die Aktie könnte noch ein Plus von über 70 % verbuchen, so die durchschnittliche Schätzung, die derzeit auf Marketscreener über die Analysten kursiert.

Damit würde die Aktie auch ein Plus in Richtung von gut 9 Euro produzieren!

Dennoch bleiben Fragen

Das wäre überraschend. Denn derzeit herrscht mehr oder weniger Einigkeit darüber, dass Nio einen Verlust produzieren wird – im operativen Geschäft. Im Jahr 2023 sollen es ungefähr gut 2 Mrd. Euro gewesen sein, die das Unternehmen verlor. Im laufenden Jahr wird der operative Verlust bei ca. 1,5 Mrd. Euro taxiert.

Analysten bleiben aber Stand jetzt offenbar für die Aktie von Nio noch sehr zuversichtlich!

