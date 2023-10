Nio: 56 % Ziel!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nio hat zuletzt an den Börsen wieder etwas an Fahrt verloren. Schade, meinen Analysten, die dem chinesischen Mobilitätsunternehmen offenbar sehr viel mehr zutrauen. Dennoch: -4 % Minus in einer Woche sind zumindest kurzfristig eine schwache Startvorgabe für die neue Woche.

Nio muss nun darum kämpfen, so die Chartanalysten, die Marke von 10 Euro vergleichsweise schnell wieder in ihr eigenes Visier zu nehmen. Nur dann wäre die Chance auf einen massiven Ausbruch nach oben noch realistisch, so die Einschätzung.

Am 7. November legt das Unternehmen dann seine Zahlen zum abgelaufenen 3. Quartal vor. Dies kann ein Starttermin sein, hoffen die Analysten offenbar.

Analysten sind bei Nio zuversichtlich

Denn die Schätzungen bei und für Nio sind erstaunlich hoch. Die Aktie ist nach den vorliegenden Daten von Marketscreener offenbar...