Nintendo löst Jubelsturm aus!

Die Nintendo-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 6620,41 JPY aufgewiesen, was einer Abweichung von +34,04 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Kurs von 8874 JPY. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 7683,4 JPY liegt mit einem aktuellen Kurs von 8874 JPY um +15,5 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Nintendo liegt aktuell bei 12,5 Punkten, was darauf hindeutet, dass Nintendo überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 28,95, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Zusammen erhält das Nintendo-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Nintendo in Social Media. Auch die Häufigkeit der Beiträge zu Nintendo lässt auf eine steigende Aufmerksamkeit schließen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Unsere Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass Nintendo in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt zu einer "Gut"-Einstufung.