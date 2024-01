Nintendo-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Weitere Suchergebnisse zu "Nintendo":

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Nintendo in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie können anzeigen, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Nintendo unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu allen Bewegungen gesetzt werden. Der RSI der Nintendo liegt bei 6,8, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 30, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nintendo-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 6182,6 JPY liegt, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 7359 JPY liegt (+19,03 Prozent Unterschied) und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (6738,72 JPY) liegt ebenfalls über dem letzten Schlusskurs (+9,2 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Nintendo-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An drei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zehn Tagen negative Themen überwogen. Auch die Anleger haben sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Nintendo ausgetauscht. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Schlecht"-Einschätzung.