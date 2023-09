Nintendo: Aktionärsblick auf Quartalszahlen und Gewinnprognose in 50 Tagen

Weitere Suchergebnisse zu "Nintendo":

In ca. 50 Tagen wird das Unternehmen Nintendo Co Ltd aus Kyoto, Japan seine Quartalsbilanz für das 2. Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen gerechnet werden kann. Außerdem interessant: Wie entwickelt sich die Nintendo Co Ltd Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Aktuell hat die Nintendo Co Ltd Aktie eine Marktkapitalisierung von 47,01 Mrd. EUR. In den nächsten 50 Tagen werden die neuen Quartalszahlen erwartet. Laut Datenanalyse rechnen Experten mit einem leichten Umsatzminus gegenüber dem Vorquartal. Im 2.Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 2,24 Mrd.EUR, nun wird ein Rückgang um -9,50% auf etwa 2,02 Mio.EUR erwartet.

Auch der Gewinn soll sich verändern und voraussichtlich um -37,50% auf rund 445,87 Mio.EUR fallen.

Auf Jahressicht sind Analysten eher pessimistisch eingestellt:...