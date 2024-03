Nintendo Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Nintendo betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 76,45 Punkte, was bedeutet, dass Nintendo momentan überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch, dass Nintendo weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Nintendo somit für den 25-Tage-RSI als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass Nintendo mit einem Kurs von 8201 JPY derzeit +0,52 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +20,09 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Nintendo in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab überwiegend positive Themen bei den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Insgesamt zeigten sich 0 Schlecht- und 9 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung für die Anleger-Stimmung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats zunehmend eingetrübt hat. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Nintendo-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.