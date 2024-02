Nintendo Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die technische Analyse von Nintendo-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 6493,22 JPY, während der aktuelle Schlusskurs bei 8415 JPY liegt, was einer Abweichung von +29,6 Prozent entspricht. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 7393 JPY liegt unter dem aktuellen Schlusskurs, mit einer Abweichung von +13,82 Prozent. Daraus ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung für Nintendo auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Das Anleger-Sentiment zu Nintendo war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit nur vier Tagen, an denen negative Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Nintendo gab es in letzter Zeit keine signifikante Veränderung. Die Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen war jedoch höher, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Nintendo-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI: 19,19 Punkte) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI: 24,93 Punkte) überverkauft ist. Auch hier erhält das Unternehmen eine positive Bewertung.

Insgesamt erhält Nintendo somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis der verschiedenen Analyseindikatoren.