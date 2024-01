Nintendo Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die technische Analyse zeigt, dass die Nintendo-Aktie aktuell einen positiven Trend aufweist. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 6318,36 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 8066 JPY liegt, was einer Abweichung von +27,66 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 7068,38 JPY eine positive Abweichung von +14,11 Prozent. Somit erhält die Nintendo-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 20, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Tage zeigt mit einem Wert von 23,71 eine überverkaufte Situation für die Nintendo-Aktie. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine "Gut"-Bewertung.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf die Nintendo-Aktie in den letzten Monaten gering war. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment ergibt sich eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Nintendo. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion eher neutral, wobei an zwei Tagen positive Themen überwogen und an fünf Tagen negative Themen dominierten. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt erhält Nintendo auf der Basis der verschiedenen Indikatoren und Analysen eine "Gut"-Bewertung, die auf einen positiven Trend und eine überverkaufte Situation hindeutet.