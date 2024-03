Nintendo Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Nintendo Ltd":

In den letzten Wochen konnte bei Nintendo keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Nintendo daher für dieses Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

In technischer Hinsicht ist die Nintendo-Aktie derzeit +3,42 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +22,8 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Nintendo diskutiert. An sechs Tagen überwog die positive Kommunikation, während an acht Tagen die Diskussion von negativen Themen geprägt war. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Schlecht" eingestuft. Automatische Analysen der Kommunikation haben jedoch ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Daher erhält Nintendo auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Nintendo zeigt einen Wert von 70,15, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 45,41 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf diesem Niveau.