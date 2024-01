Nintendo Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "Nintendo":

Die Nintendo-Aktie wird derzeit von trendfolgenden Indikatoren positiv bewertet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt zeigen einen positiven Trend an. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 6391,33 JPY, während der aktuelle Schlusskurs bei 7972 JPY liegt, was einer Abweichung von +24,73 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 7211,16 JPY über dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von +10,55 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Nintendo somit ein "Gut"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet fällt positiv aus. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung für Nintendo eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Nintendo bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt gemischte Signale. Der RSI der letzten 7 Tage ergibt ein "Neutral"-Rating, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch an, dass Nintendo überverkauft ist, was zu einem abweichenden "Gut"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei Nintendo ist hingegen insgesamt besonders negativ, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Nintendo-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren und des langfristigen Stimmungsbildes positiv bewertet wird, während der RSI und die Anleger-Stimmung gemischte Signale senden.