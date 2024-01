Nintendo Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Weitere Suchergebnisse zu "Nintendo":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wie es in der Bewertung der Redaktion heißt. An drei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, aber an zehn Tagen überwog die negative Kommunikation. Vor allem die Gespräche über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Nintendo haben in den letzten Tagen zugenommen. Daher wurde die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Nintendo in den sozialen Medien. Die Diskussionen bewegten sich weder stark in die positive noch in die negative Richtung. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Nintendo wurde in etwa normaler Umfang diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Die technische Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Nintendo-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Wert von 6182,6 JPY. Da der letzte Schlusskurs bei 7359 JPY liegt, beträgt die Abweichung +19,03 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (6738,72 JPY) mit einer Abweichung von +9,2 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. In Summe wird die Nintendo-Aktie somit auch für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nintendo-Aktie liegt bei 6,8, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 30, was als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation gilt und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird daher auch für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.