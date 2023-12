Nintendo Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Für Nintendo wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 47,18 Punkten, was bedeutet, dass die Nintendo-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 für Nintendo beträgt ebenfalls 54,04 und erhält daher auch ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Nintendo in diesem Punkt unserer Analyse als "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz von Nintendo werden über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei hat die Aktie eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für Nintendo in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Nintendo im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Nintendo, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Schlecht" für Nintendo.

In der technischen Analyse befindet sich der Kurs von Nintendo mit 6946 JPY derzeit +4,49 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Gut" gegeben, da die Distanz zum GD200 sich auf +13,23 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

