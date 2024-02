Nintendo Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Nintendo Ltd":

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken größtenteils positiv, wobei an acht Tagen positive Themen im Vordergrund standen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In Bezug auf die Aktie des Unternehmens Nintendo drehte sich die Diskussion jedoch zunehmend um negative Themen, was dazu führte, dass die Redaktion die Aktie als "neutral" bewertete. Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "neutral" Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Nintendo liegt derzeit bei 63,91 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher mit "neutral" bewertet wird. Der RSI25, der weniger stark schwankt, zeigt einen Wert von 43,25 und führt ebenfalls zu einer "neutralen" Einstufung. Insgesamt erhält die Nintendo-Aktie also ein "neutral" Rating für diesen Abschnitt.

Ein weiterer Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang hat die Diskussionsintensität über Nintendo in den letzten Monaten nur geringe Aktivität gezeigt, was zu einer Einschätzung von "schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was einer "neutralen" Einstufung entspricht. Insgesamt wird Nintendo daher als "schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Nintendo derzeit bei 6661,03 JPY. Dies führt zu einer Einschätzung von "gut", da der Aktienkurs selbst bei 8401 JPY lag, was einem Abstand von +26,12 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei +8,07 Prozent, was ebenfalls zu einem "guten" Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund für Nintendo daher "gut".