Nintendo Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Bei Nintendo wurde der RSI über 7 Tage und über 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 47,18 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung der Nintendo-Aktie hinweist. Gleiches gilt für den RSI25, der bei 54,04 liegt und ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Auch hinsichtlich des Sentiments und Buzz kann Nintendo über einen längeren Zeitraum analysiert werden. Die Aktie zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität, was auf ein positives Sentiment hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Nintendo daher in diesem Bereich eine positive Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Aktienbewertung. Aktuell zeigen die Diskussionen in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen zur Nintendo-Aktie. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen vor allem negative Themen über Nintendo diskutiert. Dies führt insgesamt zu einer negativen Bewertung des Anleger-Sentiments für Nintendo.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Nintendo derzeit 4,49 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie jedoch 13,23 Prozent über dem GD200, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als positiv eingestuft.