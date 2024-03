Nintendo Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nintendo Ltd":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Nintendo liegt bei 46,31, was einer "neutralen" Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 44,29 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Zusammenfassend ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzzes rund um die Aktien von Nintendo wird das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet berücksichtigt. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Nintendo war eher positiv, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Nintendo bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur Aktie von Nintendo veröffentlicht. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung. Allerdings zeigen weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden. Unter dem Strich ergibt sich daher insgesamt ein "Gut" Signal bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Nintendo mit 6729,37 JPY berechnet, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 8400 JPY erreicht, was einer Distanz von +24,83 Prozent zum GD200 entspricht. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt mit einem Stand von 7930,18 JPY bei +5,92 Prozent Abstand, und führt damit zu einer Gesamtnote von "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamtbewertung der Aktie von Nintendo, die auf verschiedenen Indikatoren basiert.