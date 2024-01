Nintendo Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nintendo":

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren, und dies hat auch Auswirkungen auf die Aktienbewertungen. Im Fall von Nintendo konnten wir eine starke Diskussionsintensität in den sozialen Medien feststellen und ordnen dem Unternehmen daher eine positive Bewertung zu. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu kaum identifizierbaren Veränderungen führte.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Nintendo derzeit um +9,2 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was eine kurzfristige positive Einschätzung ergibt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage zeigt sich ebenfalls eine positive Entwicklung, da die Distanz zum GD200 bei +19,03 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Der Relative Strength-Index ergibt für Nintendo eine neutrale Bewertung, wobei der RSI7 für sieben Tage bei 6,8 liegt und der RSI25 für 25 Tage bei 30,91. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Indikator, der zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen zu Nintendo veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit negativen Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.