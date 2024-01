Nintendo Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "Nintendo":

Die Stimmung der Anleger ist ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung von Aktienkursen, neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen nach Kommentaren zu Nintendo durchsucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Befunde positiv war. Auch in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage wurden vor allem positive Themen rund um Nintendo aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Nintendo mit 8136 JPY derzeit 14,53 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei +28,46 Prozent, was ebenfalls eine Einstufung "Gut" ergibt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Nintendo in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass Nintendo weniger im Fokus der Anleger steht und die Aufmerksamkeit abnimmt, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Nintendo liegt bei 27,48 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 23,93 für 25 Tage, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Basierend auf diesen Daten erhält die Aktie insgesamt ein Rating "Gut".