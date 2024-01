Nintendo Aktie: Jetzt wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Nintendo":

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen hauptsächlich negativ. Positive Themen dominierten die Diskussion an nur drei Tagen, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Nintendo unterhalten. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral", was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nintendo-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell 6192,84 JPY beträgt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 7176 JPY deutlich darüber, was einer Abweichung von +15,88 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 6760,4 JPY unter dem letzten Schlusskurs (+6,15 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Nintendo-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Nintendo zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 31,45 Punkten, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der 25-Tage-RSI (Wert: 39,44) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird Nintendo daher in diesem Punkt unserer Analyse als "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monat verschlechtert hat. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen ist zurückgegangen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Nintendo-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating aufgrund des Sentiments und des Buzz.

