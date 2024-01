Nintendo Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Weitere Suchergebnisse zu "Nintendo":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er berücksichtigt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Der aktuelle RSI für die Nintendo-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 29, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Tage ist jedoch weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. In diesem Zeitraum ist Nintendo weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt daher ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Nintendo in den sozialen Medien, gab es in letzter Zeit keine eindeutige Veränderung. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde über Nintendo häufiger als üblich diskutiert, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, und auch die Themen rund um den Wert waren mehrheitlich negativ. Daraus lässt sich ableiten, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Nintendo-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs liegt um +16,43 Prozent über dem GD200 von 6203,63 JPY, was als positiv bewertet wird. Auch der GD50 von 6782,84 JPY zeigt eine Abweichung von +6,49 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Gut" für die Nintendo-Aktie.