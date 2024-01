Nintendo Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "Nintendo":

Das Anleger-Sentiment für die Nintendo-Aktie war in den letzten zwei Wochen eher neutral, wobei an zwei Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an fünf Tagen eine negative Stimmung herrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer zeigt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Nintendo.

Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, der sowohl den 50- als auch den 200-Tages-Durchschnitt berücksichtigt, zeigt eine positive Entwicklung für Nintendo. Der aktuelle 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 6318,36 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 8066 JPY liegt, was einer Abweichung von +27,66 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine positive Entwicklung, wobei der letzte Schlusskurs von 7068,38 JPY über dem gleitenden Durchschnitt (+14,11 Prozent) liegt. Insgesamt erhält Nintendo somit ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Bei der Beurteilung des Sentiments und des Buzz um die Nintendo-Aktie spielt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine wichtige Rolle. Die Diskussionsintensität zeigt jedoch nur geringe Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit ein "Gut"-Wert für Nintendo.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 20, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage deutet auf eine Überverkaufssituation hin (Wert: 23,71), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Nintendo damit ein "Gut"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.