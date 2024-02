Nintendo Aktie: Grund zur Sorge?

Die technische Analyse der Nintendo-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 6661,03 JPY verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs bei 8401 JPY liegt und damit einen Abstand von +26,12 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 7773,76 JPY, was einer Differenz von +8,07 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Nintendo-Aktie daher eine "Gut"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei an acht Tagen positive Themen dominierten und an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen hat sich jedoch die Diskussion über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Nintendo verstärkt. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion mit "Neutral" bewertet. Das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz fällt auf, dass die Diskussionsintensität rund um die Nintendo-Aktie nur wenig Aktivität aufweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren. Insgesamt wird daher die Einschätzung für diesen Faktor als "Schlecht" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Nintendo liegt der RSI7 derzeit bei 63,91 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark, liegt jedoch ebenfalls im neutralen Bereich bei 43,25 Punkten. Insgesamt erhält die Nintendo-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.