Nintendo Aktie: Geht es jetzt los?

Die Nintendo-Aktie wird anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über den letzten 200 Handelstagen bei 6192,84 JPY liegt, was 15,88 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs von 7176 JPY liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 6760,4 JPY, was einer Abweichung von 6,15 Prozent zum aktuellen Schlusskurs entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war überwiegend negativ, wobei an drei Tagen positive Themen überwogen und an zehn Tagen die Diskussion von negativen Themen geprägt war. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf Nintendo gesprochen, wodurch die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die Nintendo-Aktie, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmung der Anleger zunehmend schlechter wurde und das Unternehmen weniger Beachtung erhielt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt wird die Nintendo-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments, des Relative Strength Index und der Sentiment und Buzz Analyse mit einem neutralen bis schlechten Rating bewertet.