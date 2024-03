Nintendo Aktie: Es wird konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Nintendo Ltd":

Die Diskussionen rund um Nintendo auf den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Wochen häufen sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Unsere Redaktion kommt zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Im zurückliegenden Zeitraum wurden acht Handelssignale ermittelt, davon 8 Gut- und 0 Schlecht-Signale, was zu einer Einstufung als "Gut"-Aktie führt.

Die Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Nintendo in den sozialen Medien. Das führt dazu, dass die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Nintendo wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index auf. Anhand des RSI ist die Nintendo aktuell mit dem Wert 32,6 weder überkauft noch -verkauft und erhält daher die Einstufung "Neutral". Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich für die Aktie ein Wert von 57, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Nintendo-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 6886,55 JPY mit dem aktuellen Kurs von 8358 JPY, ergibt sich eine Abweichung von +21,37 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von aktuell 8269,8 JPY, liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,07 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.