Nintendo Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Nintendo-Aktie bei 7930 JPY liegt, was einer Entfernung von +27,01 Prozent vom GD200 (6243,58 JPY) entspricht. Dies ist ein positives Signal aus charttechnischer Sicht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 6882,1 JPY. Der Abstand zum GD50 beträgt +15,23 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Nintendo-Aktie als "Gut" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die längerfristige Betrachtung, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Nintendo.

Die Diskussionen rund um Nintendo in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Anlegerstimmung in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ war. Auch die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren mehrheitlich negativ. Aufgrund dessen wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Nintendo-Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis als überverkauft bewertet wird, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für Nintendo führt.