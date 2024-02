Nintendo Aktie: Die Bären zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "Nintendo":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI berechnet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Wert zwischen 0 und 100. Für Nintendo liegt der RSI bei 17,43, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 21,76, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält Nintendo daher ein "Gut" als Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Nintendo-Aktie sowohl auf kurzfristiger als auch auf längerfristiger Basis positive Bewertungen erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 6570,07 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 8710 JPY liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +32,57 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 7562,44 JPY, was ebenfalls über dem letzten Schlusskurs von 8710 JPY liegt und zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält Nintendo auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Diskussionintensität rund um Nintendo wird als unterdurchschnittlich eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Die Meinungen und Stimmungen der Anleger in den sozialen Medien deuten auf eine überwiegend positive Einschätzung der Nintendo-Aktie hin. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend wird die Aktie von Nintendo bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.