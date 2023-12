Nintendo Aktie: Die Bären zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "Nintendo":

Die Nintendo-Aktie hat in den letzten Handelstagen eine positive Entwicklung gezeigt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 6074,87 JPY, während der aktuelle Kurs 6926 JPY beträgt, was einer Abweichung von +14,01 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 6552,32 JPY über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +5,7 Prozent entspricht. Diese Zahlen führen zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für die Nintendo-Aktie.

Das Anleger-Sentiment für Nintendo ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Obwohl das Interesse an positiven und negativen Themen rund um Nintendo in den letzten Tagen nicht stark war, ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität um die Nintendo-Aktie die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Somit erhält Nintendo insgesamt ein "Gut"-Wert basierend auf den weichen Faktoren.

Aus der technischen Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt sich, dass die Nintendo-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (31) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (38,03) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt präsentiert sich die Nintendo-Aktie aus charttechnischer Sicht sowie aus Sicht des Anleger-Sentiments und des RSI als solide und erhält Bewertungen im Bereich "Gut" und "Neutral".