Nintendo Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nintendo-Aktie zeigt eine überverkaufte Situation an, da er bei 6,8 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, befindet sich bei 30, was auf eine neutrale Situation hindeutet und daher mit "Neutral" bewertet wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an drei Tagen positive Themen und an zehn Tagen negative Themen dominierten. Dadurch wird die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet.

Bei der charttechnischen Entwicklung der Nintendo-Aktie zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 6182,6 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7359 JPY 19,03 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem aktuellen Wert von 6738,72 JPY eine positive Abweichung von 9,2 Prozent, was zu einer weiteren Bewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Nintendo in den letzten Wochen. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls im normalen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.