Nintendo 64 Klassiker erscheint in Europa nicht für Switch Online: (K)Ein Problem?!

Nintendo (WKN: 864009) hat einen cleveren Schritt gemacht: Bei Switch Online erweitert man seit fast einem Jahr das Angebot um Klassiker aus der 64er-Ära und der Sega Megadrive. Das hebt die Grafik nicht nur auf ein 3D-Level, sondern bindet auch mehr Nutzer zu einem höheren Preis an die Nostalgie der beliebten Videospiele einer alten Konsole.

Per monatlichem Content-Drop hat es zuletzt weitere Inhalte gegeben. Das Management erklärte auf der diesjährigen Direct, dass außerdem neue Klassiker aus der Nintendo-64-Ära folgen sollen. Unter anderem beliebte Inhalte wie Mario Party.

Allerdings erscheint ein Spiel nicht in Europa, was Fans einer Reihe verärgern könnte. Ob das die Investitionsthese oder das Content-Angebot abschwächt? Hier sind jedenfalls die Details.

Switch Online: Dieses Spiel des Nintendo 64 erscheint nicht!

In Europa erscheint jedenfalls Harvest Moon 64 nicht für Nintendo Switch Online. Das berichten derzeit mehrere Gaming-Portale. Ursprünglich ist dieses Spiel auch nicht in unseren Breitengraden veröffentlicht worden. Einen Release hat es in der Ägide der 64er-Konsole lediglich in Nordamerika und Japan gegeben. Entsprechend konsequent gehe das Management der Japaner nun auch vor, was die Veröffentlichung über Switch Online betrifft, heißt es in mehreren Kommentaren.

Damit dürfte klar sein, dass es zumindest Unterschiede im Content-Angebot gibt. Zumal es möglich wäre, das Spiel Harvest Moon 64 per Switch-Online-Angebot zu veröffentlichen. Im Shop der Wii U hat es dieses Spiel schließlich in der englischsprachigen Version zum Kauf gegeben. Ein Loch im Content-Angebot? Möglicherweise.

Für uns als Investoren bleibt jedoch eher die Frage, was das für Nintendo und dessen Aktie bedeutet. So viel vorab: Es dürfte kein Beinbruch sein. Aber das Management der Japaner nimmt sich eine doch recht einzigartige Chance, wenn man diesen Kurs weiterfährt.

Kein Nostalgie-Faktor, aber ein Neuheits-Merkmal!

Im Endeffekt kann das Management von Nintendo natürlich damit argumentieren, dass das Angebot Switch Online Nostalgie liefern soll. Abonnenten können beliebte Klassiker erneut spielen. Harvest Moon gehört natürlich nicht dazu. Eben weil es in Europa nie veröffentlicht gewesen ist. Dass dieses Spiel nicht beliebt wäre, halte ich jedoch für, na ja, nicht haltbar.

Für die Reihe Harvest Moon und Videospiele, die hierzulande nicht veröffentlicht worden sind, gibt es ein besonders großes Interesse. Nintendo könnte daher einen vollkommen neuen Markt über Switch Online erschließen, indem man teilweise Kult-Content veröffentlicht, den es hierzulande eben nicht gegeben hat. Und der entsprechend besonders relevant für Fans der Reihe wäre. Neuer oder veränderter Content ist schließlich ein Merkmal, das frischen Wind bringen kann.

Bislang verzichtet Nintendo jedenfalls auf diese Möglichkeit. Beziehungsweise, man ändert eher Spiele wie F-Zero X ab und bringt einen Online-Multiplayer ins Spiel. Aber man verzichtet im Moment noch auf den Release von Inhalten, die für die hiesigen Verbraucher neu wären. Ich sehe hier einen kleinen Fehler, aber auch keinen Beinbruch für das starke Content-Angebot.

Der Artikel Nintendo 64 Klassiker erscheint in Europa nicht für Switch Online: (K)Ein Problem?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Nintendo. The Motley Fool empfiehlt Nintendo.

