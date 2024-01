Ningxia Zhongyin Cashmere, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Diskussionen über Ningxia Zhongyin Cashmere in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Es gibt derzeit keine klare Richtung in der Kommunikation, obwohl in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein, da die Aktie von Ningxia Zhongyin Cashmere bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet scheint.

Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent und liegt damit 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Dividendenpolitik des Unternehmens erhält deshalb eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

In Bezug auf das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 626,02 liegt Ningxia Zhongyin Cashmere auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet zu sein scheint.

In den letzten 12 Monaten erzielte Ningxia Zhongyin Cashmere eine Performance von -18,18 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 4,65 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -22,83 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Aktie 24,49 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.