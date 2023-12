Ningxia Zhongyin Cashmere Aktie: Das ist erstaunlich

Die Stimmung unter den Anlegern gegenüber Ningxia Zhongyin Cashmere wurde positiv bewertet, basierend auf der Analyse von Kommentaren und Befunden in sozialen Medien. Da die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutierten, erhielt die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut". Die fundamentale Analyse ergab, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Ningxia Zhongyin Cashmere bei 626,02 liegt, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhielt die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnete Ningxia Zhongyin Cashmere in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,18 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien eine Underperformance von -23,6 Prozent bedeutet. Auch im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite der Aktie mit 25,36 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhielt die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Ningxia Zhongyin Cashmere aktuell bei 1,64 CNH liegt, während der Aktienkurs selbst bei 1,51 CNH liegt, was einen Abstand von -7,93 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1,58 CNH, was einer Differenz von -4,43 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Signal auf Basis der technischen Analyse.