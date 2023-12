Ningxia Zhongyin Cashmere Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Ningxia Zhongyin Cashmere-Aktie wird derzeit in verschiedenen Bereichen der technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie überkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies deutet darauf hin, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Auch die trendfolgenden Indikatoren weisen auf ein "Schlecht"-Rating hin. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt zeigen eine Abweichung des letzten Schlusskurses von 14,11 Prozent bzw. 10,26 Prozent. Dies führt zu einer schlechten Bewertung auf Basis dieser Indikatoren.

Auch in Bezug auf die Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da die Dividendenrendite 2,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation haben sich ebenfalls eingetrübt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Trotz einer erhöhten Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien erhält die Aktie lediglich eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke. Insgesamt wird die Ningxia Zhongyin Cashmere-Aktie daher auf verschiedenen Ebenen mit einem "Schlecht"-Rating versehen.