Ningxia Zhongyin Cashmere Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Ningxia Zhongyin Cashmere ist insgesamt positiv. Dies geht aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen hervor, die analysiert wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den Diskussionen der letzten Tage wurden hauptsächlich positive Themen angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Ningxia Zhongyin Cashmere mit -16,4 Prozent mehr als 24 Prozent darunter. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 6,37 Prozent, wobei Ningxia Zhongyin Cashmere mit 22,77 Prozent deutlich darunter liegt. Die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Ningxia Zhongyin Cashmere-Aktie zeigt, dass die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Der gleitende Durchschnitt des letzten 200 Handelstagen beträgt 1,64 CNH, wobei der letzte Schlusskurs (1,53 CNH) deutlich darunter liegt. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich dagegen eine "Neutral"-Bewertung.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt bei Ningxia Zhongyin Cashmere einen RSI von 75, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, führt zu einer "Neutral"-Einschätzung.

Zusammenfassend wird die Aktie von Ningxia Zhongyin Cashmere aufgrund der verschiedenen Analysen insgesamt mit einem "Schlecht" oder "Neutral"-Rating versehen.

