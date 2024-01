Ningxia Zhongyin Cashmere Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern bezüglich Ningxia Zhongyin Cashmere war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung. In den letzten ein bis zwei Tagen waren auch die Nachrichten über das Unternehmen überwiegend positiv. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung als "Gut".

Die Dividendenrendite von Ningxia Zhongyin Cashmere beträgt derzeit 0 %. Dies liegt unter dem Branchendurchschnitt von 2,51 % und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenausschüttung.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Ningxia Zhongyin Cashmere liegt bei 46,15, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ningxia Zhongyin Cashmere beträgt derzeit 626. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" ist das KGV neutral, weder unterbewertet noch überbewertet.

Insgesamt erhält Ningxia Zhongyin Cashmere von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung eine "Gut"-Bewertung, in Bezug auf die Dividende eine "Schlecht"-Bewertung und in Bezug auf das KGV eine "Neutral"-Bewertung.