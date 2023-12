Ningxia Yinglite Chemicals Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "MGC Pharmaceuticals":

Die Ningxia Younglight Chemicals-Aktie zeigt sich in verschiedenen Kennzahlen in einem weniger positiven Licht. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,94 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Ningxia Younglight Chemicals mit einem Wert von 8,6 CNH betrachtet. Dies liegt mit einer Entfernung von -4,76 Prozent vom GD200 (9,03 CNH) im neutralen Bereich. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 8,81 CNH auf, was ebenfalls als "Neutral"-Signal interpretiert wird. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ningxia Younglight Chemicals-Aktie liegt bei 81, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 56,69, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Ningxia Younglight Chemicals.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich bewertet, während die Rate der Stimmungsänderung negativ ist, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt deutet eine Vielzahl von Kennzahlen darauf hin, dass die Ningxia Younglight Chemicals-Aktie derzeit kritisch betrachtet werden sollte.

