Ningxia Yinglite Chemicals Aktie: Viel Lärm um nichts!

Das Anleger-Sentiment für Ningxia Younglight Chemicals basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde eher neutral über das Unternehmen diskutiert. An vier Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt der Ningxia Younglight Chemicals-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 8,77 CNH für den Schlusskurs lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,96 CNH, was einem Unterschied von -20,64 Prozent entspricht, und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (8,56 CNH) liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-18,69 Prozent), weshalb die Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating erhält. Damit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Ningxia Younglight Chemicals aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -2,12 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" führt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik des Unternehmens heute mit "Schlecht".

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ningxia Younglight Chemicals aktuell mit dem Wert 39,46 weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Betrachtung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen Wert von 60, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und daher ebenfalls die Einstufung "Neutral" erhält. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung des RSI als "Neutral".