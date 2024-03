Ningxia Yinglite Chemicals Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Ningxia Younglight Chemicals liegt der 7-Tage-RSI aktuell bei 70,87 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 59,29, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Ningxia Younglight Chemicals eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Dividendenrendite von Ningxia Younglight Chemicals liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,04 Prozent in der "Chemikalien"-Branche liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Ningxia Younglight Chemicals ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,28 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Ningxia Younglight Chemicals bei 7,39 CNH, was -9,66 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -14,76 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Insgesamt erhält Ningxia Younglight Chemicals daher eine eher negative Bewertung aufgrund der verschiedenen Analysekriterien.