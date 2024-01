Ningxia Xinri Hengli Steel Wire-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die chinesische Biotech-Firma Ningxia Zhongke Biotechnology hat in den letzten 12 Monaten eine Dividendenrendite von 0 Prozent erzielt. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher neutral.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die soziale Stimmung rund um Ningxia Zhongke Biotechnology ist überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs der Aktie um 16,59 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was aus charttechnischer Sicht als schlecht bewertet wird. Auf der kürzeren Zeitskala von 50 Handelstagen erhält die Aktie hingegen eine neutrale Bewertung.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Metalle und Bergbau"-Branche ist die Performance von Ningxia Zhongke Biotechnology in den letzten 12 Monaten um 50,53 Prozent schlechter. Auch im Sektorvergleich zeigt sich eine Unterperformance der Aktie. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt erhält die Aktie von Ningxia Zhongke Biotechnology also unterschiedliche Bewertungen in den verschiedenen Kategorien, was auf eine uneinheitliche Performance und Einschätzungen hinweist.