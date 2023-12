Ningxia Xinri Hengli Steel Wire Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Der Aktienkurs von Ningxia Zhongke Biotechnology verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -57,54 Prozent, was einer Underperformance von -49,25 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der "Metalle und Bergbau"-Branche entspricht. Auch im Sektor "Materialien" liegt die Rendite mit -8,29 Prozent unter dem Durchschnitt, wobei die Aktie von Ningxia Zhongke Biotechnology um 49,25 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der Ningxia Zhongke Biotechnology-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 4,25 CNH lag. Der letzte Schlusskurs betrug hingegen 3,3 CNH, was einem Unterschied von -22,35 Prozent entspricht. Daher wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs mit 3,54 CNH (-6,78 Prozent Unterschied) unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Ningxia Zhongke Biotechnology in der einfachen Charttechnik insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, erhält das Unternehmen in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gibt es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Ningxia Zhongke Biotechnology für diese Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ningxia Zhongke Biotechnology 535, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" einen hohen Wert darstellt. Somit wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.