Ningxia Xinri Hengli Steel Wire Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Ningxia Zhongke Biotechnology Aktie wird in der technischen Analyse unter die Lupe genommen. Der Kurs von 3,44 CNH liegt derzeit -3,37 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -20,37 Prozent liegt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral" Bewertung aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume.

In Bezug auf die Dividende weist die Ningxia Zhongke Biotechnology Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,91 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche.

Ein Blick auf das Sentiment und den Buzz zeigt, dass in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage zu verzeichnen war. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen ist in diesem Zeitraum leicht zurückgegangen.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der aktuelle Wert von 70,97 deutet darauf hin, dass die Ningxia Zhongke Biotechnology Aktie überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Auf Basis des RSI25 ergibt sich jedoch ein Wert von 59, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Schlecht"-Bewertung.